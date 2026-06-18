ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ: SMART ಗುರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ

<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಅನೇಕರು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಆಸೆಗಳೇ ಹೊರತು ಗುರಿಗಳಲ್ಲ. ಗುರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ SMART Goal ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>SMART ಎಂಬುದು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ:</strong></p><p><strong>S – Specific (ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು)</strong><br><strong>M – Measurable (ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು)</strong><br><strong>A – Achievable (ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದದ್ದು)</strong><br><strong>R – Relevant (ಸಂಬಂಧಿತವಾದದ್ದು)</strong><br><strong>T – Time-bound (ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಿನದ್ದು)</strong></p><p>SMART ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ‘ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು’ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು SMART ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><h2>S – Specific (ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು)</h2><p>ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು? ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಅದರ ಬದಲು, ನಾನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ. ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p><h2>M – Measurable (ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು)</h2><p>ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು AI ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು 3 ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, 1 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಗುರಿ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.</p><h2>A – Achievable (ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದದ್ದು)</h2><p>ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಗುರಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿದು 2 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><h2>R – Relevant (ಸಂಬಂಧಿತವಾದದ್ದು)</h2><p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗುರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ, AI, Cloud Computing, Data Analytics, Cybersecurity ಅಥವಾ Digital Productivity ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.</p><h2>T – Time-bound (ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಿನದ್ದು)</h2><p>ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಸಮಯದ ಮಿತಿಯು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.</p><h2>SMART ಗುರಿಯ ಅಂತಿಮ ರೂಪ</h2><p>ಈಗ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ SMART ಗುರಿ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, 3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, 1 ಉದ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಅಳತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ಎಂಬ SMART ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳೂ ಅಡಕವಾಗಿವೆ.</p><h2>SMART ಗುರಿಗಳ ಮಹತ್ವ</h2><p>ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. SMART ಗುರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.</p><p>ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ; ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವುದು ಗುರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂಪ ನೀಡುವುದು SMART ವಿಧಾನ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಅಳತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗುರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು SMART ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕಿ: ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್.ಎಂ. ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಡ್</strong>, <strong>Blore.AI)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>