ನಿಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಯೋಗಿತಾ ಪವಾರ ಪ್ರಥಮ

ಸೋಲಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಿಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಗಿತಾ ಪವಾರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಪತಿ ರಂಜಿತಾ ಚಾಕೋತೆ, ಉಪ ಮಹಾಪೌರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಕರ, ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತರನಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಸಲಗರ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ – ಯೋಗಿತಾ ಪವಾರ,ದ್ವಿತೀಯ ನರ್ಮದಾ ಕನಕಿ, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕಾಟವೇ,ತೃತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುರಾಣಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಘೋರ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುನಿಲ ಅವಸೆಕರ, ಶೈಲೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಮಯೂರಿ ಕಬಾಡೆ

ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ:ಪ್ರಥಮ – ನಿಹಾರಿಕಾ ಸಾಮ್ಲೇಟಿ,ದ್ವಿತೀಯ – ಸದಿಚ್ಛಾ ಮಾನೆ, ಭಾಗ್ಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ,ತೃತೀಯ – ಋತುಜಾ ಜಾಧವ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾನೆ ಸಮಾಧಾನಕರ – ಆರವ ತಮಶೆಟ್ಟಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಗದಗಿಮಠ

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೂರುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಫೇಟಾ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಜಾಪುರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಿರಾಜದಾರ, ಅನಿಲ ವಜೀರ್ಕರ್, ಶಶಿ ಬಿರಾಜದಾರ, ಮಲ್ಲೇಶ ಪುರವಂತ, ತಮ್ಮಾ ಕಡಗಂಚಿ, ಶೈಲಜಾ ಪುರವಂತ ಅವರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-26-1479118323