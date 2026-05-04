‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅವಶ್ಯ’

<p>ಸೋಲಾಪುರ: ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಖ (ತಾ. ಜತ್) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಖದ ಸಿಳೀನವಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿಪೂಜೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಿಳೀನವಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪಸರಪಂಚರು ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ. ಆರ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ, ಪ್ರವೀಣ ಅವರಾದಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಟೂ ಬಿರಾದಾರ ಅವರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಿರಾದಾರ, ಚಾಂದ ಮಕಾನಂದಾರ ಹಾಗೂ ಶೇಖರ ಉಮರೆ ಅವರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಕನಮಡಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾತ್ರಾಳ, ಸಿದ್ದಾರಾಯ ತೆಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-26-920056805</p>