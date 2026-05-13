ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಸೋಲಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ನಾಗನಾಥ ಜಗತಾಪ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳಶಿರಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಳಾಪುರದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೀತಲ ಬಬುಶಾ ಕಾಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಮೇ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವೇತನ ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ವೇತನ ಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದುಹೇಳುತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆಂದೂ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು, ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ