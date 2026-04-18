ಸೋಲಾಪುರ: 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿವೇಕಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ದಯಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಉಬಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುನಾಥ ವಾಂಗೀಕರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಯಾಬಾಜಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿರಾಜದಾರ, ರಾಮದಾಸ ಖವೇಕರ, ಶೀತಲ ಮಹಿಮಾನೆ, ಕಾವೇರಿ ದ್ಯಾವರಕೊಂಡ, ಮಧುಮತಿ ಖಂಡೇರಾವ-ಲಾಲಬೊಂಡ್ರೆ, ವೈಶಾಲಿ ಕದಂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹತ್ತುರೆ-ಡೋಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ ರಾಚೇಟಿ, ಶುಭಾಂಗಿ ಕಲಕೇರಿ, ರಿಯಾಜ್ ನದಾಫ್, ಮನೀಷಾ ಕೋಕಾಟೆ, ರಾಜಅಹ್ಮದ್ ಬಾಬೂಲಾಲ್ ಶೇಖ್, ಅಂಜಲಿ ಶಿರಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾರುದ್ರ ಕಟ್ಟೆ, ಗಣೇಶ ಕವಿಟ್ಕರ್, ಡಾ. ಶಿವಾಜಿ ಶಿಂಧೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಇವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜುಳೆ ಸೋಲಾಪುರ), ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಹಿಂಗುಳಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಹಿಟಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಭೂಮಕರ, ಸೋ.ಸ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಬಿದ್ರಿ, ಆಸಾವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮನೀಷಾ ಪಾಟೀಲ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರುದ್ರೇಶ ಬೋರಾಮಣಿ, ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತರನಳಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಜಯಪುರೆ, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಬಿರಾಜದಾರ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ವಜೀರಕರಷ, ಶಶಿಕಾಂತ ಬಿರಾಜದಾರ, ದತ್ತಾತ್ರಯ ಖಂಡೇರಾವ, ಮಲ್ಲೇಶ ಪುರವಂತ, ಶೈಲಜಾ ಪುರವಂತ, ಸುನಿಲ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಕೈಲಾಸ ಜೆವೂರೆ, ತಮ್ಮಾ ಕಡಗಂಚಿ, ಸುನಿಲ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>