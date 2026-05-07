‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ’

ಸೊರಬ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್, ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನರಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಗಣಪತಿ ಹುಲ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲಲಿತಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಯೋಗೀಶ್, ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ.ಶೇಖರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಶೀಲಗೌಡ, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಲಘಟ್ಟ, ಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ, ಎಂ.ಹರೀಶ್, ಮಹಮದ್ ಸಾಜಿದ್, ರಾಜೇಶ್, ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಜಿ.ಆರ್.ಜೋಶಿ, ಎಚ್.ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ನೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿ.ಕಾವ್ಯಾ, ಆರ್.ಕೆ.ವಿನಯ್, ಆಶಾ ಸದಾಶಿವ ಗೌಡರ್, ಟಿ.ಸಿ.ರೇಖಾ, ಎ.ಆರ್.ಆಸ್ಮಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್. ಮೆಸ್ತ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರವಿ ಕಲ್ಲಂಬಿ ವೀರೇಶ್, ಎಸ್.ಎಂ.ನೀಲೇಶ್, ಎ.ವಿ.ಪವಿತ್ರಾ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-42-697813028</p>