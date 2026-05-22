ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಕಾಯಕ ತಾಯಿಯ‌‌ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದಂತೆ: ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ

ಸೊರಬ: 'ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಕಾಯಕವು ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರೀ ದುಡಿಮೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸಾಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಪಿಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ದಿನ, ಲ್ಯಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರಾದ ಅರುಂಧತಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲಿಸಮ್ಮ ಸೀಮಾನಾಯಕ್, ರಶ್ಮಿ, ಶ್ವೇತಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ಭಾಗ್ಯಾ, ಡಾ. ಪ್ರಭು ಸಾಹುಕಾರ್, ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಡಾ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಡಾ.ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಸಿ.ಕೆ ಬಲೀಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-42-1550983747</p>