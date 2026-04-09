ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ: ನಿರಂಜನ

ಉಳವಿ (ಸೊರಬ): 'ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಡಾ.ನಿರಂಜನ ಹೆಗಡೆ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೈಲಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಹೊಸಬಾಳೆ (ಪಾಕ ಕುಶಲತೆ), ಬಿ.ಎನ್. ಸತ್ಯವತಿ ಬನದಕೊಪ್ಪ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ), ಸುಮಿತ್ರಾ ನರಹರಿಭಟ್ಟ ಕ್ಯಾಸನೂರು (ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ), ಮಹಾದೇವಿ ಸೀತಾರಾಮ ಚಿಪ್ಪಳಿ (ಸಮಾಜ ಸೇವೆ), ಗೀತಾ ಸಿ. ರಾವ್ ಬರಿಗೆ (ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಳ್ಳಿಹಾಡು) ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೇಶವ ಕೆ.ಎನ್. ಕೊಪ್ಪಲು ಅಧ್ಯಕ್ಸತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಠದ ಸಾಗರ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಕ್ಕಾರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿಪ್ಪಳಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಮ ಕಂಚಿ ಮೂಡುಗೋಡು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಾವ್ ಬನದಕೊಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್. ಭೂಮಿಕಾ, ಎಸ್. ದೀಪಿಕಾ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಹೊಸಬಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-42-419569159</p>