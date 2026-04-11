ಸೀಮಾತೀತ ಮೇರು ವಿದ್ವನ್ನಿಧಿ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ</em></p>.<p>ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅನುಭವ, ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಿಸರ, ಸಂಗೀತ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಭಾಷಾಂತರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹರಹು ಅವರದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸಾಲದೆಂದು, ಅವರು ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯವೇ.</p>.<p>ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವನ್ನಿಧಿಯಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಯವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ವಿಚಾರ ಮಂಥನದಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ ನೂರಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳದ್ದೇ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದೇಕೋ ಮಹತ್ತ್ವದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐರೋಪ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಎರವಲು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದವು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ - ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಗ್ರಹಣವೇ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಆವರೆಗಿನ ನೂರೆಂಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ‘ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಕರನಿರ್ಧರಣ, ಆಡಳಿತ, ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಚಿಂತನೆಯೇಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ? ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರಂಥವರ ವಿದ್ವತ್-ಪರಂಪರೆಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತೇ, ಎನ್ನುವಂತಹ ದುರ್ಭರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ‘ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡು ಧ್ರುವ’ (1994) ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರ ಕೈಸೇರಿದಾಗ, ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ಮಯಾಘಾತವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯಿದು.</p>.<p>ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತಿ-ಬಳಕೆ (Consumerism) ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ) ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಅರಿವು ನಮಗಾಯಿತು. ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಷಫಲವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು (ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗೃತಿ) ಈ ಕೃತಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂಗತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸತನದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂದಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಸಂಪಾದಕರು, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿಗಳ ಕಟು ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಘದವರೇ ಆದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ‘ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡು ಧ್ರುವ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬರೆದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆದ್ದೆರೆಗಳನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹೀಗೆಯೇ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.</p>.<p>ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿಯೂ (ಸುಧಾ, ಉತ್ಥಾನ) ನೆನಪಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಾತುಗಳ ಸಾರ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂತಹುದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಅತಿವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನವೇ - ಅವುಗಳ ಮನನವೇ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವಾಂಜಲಿ. ಅವರ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ತಿಲಮಾತ್ರದಷ್ಟು ಓದಿದರೂ, ಅವರದ್ದು ಎಂತಹ ವಿದ್ವದ್ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಾರಸ್ವತ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-51-1664830254</p>