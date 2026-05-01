ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಅನುದಾನ

ಶೃಂಗೇರಿ: '2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೆಣಸೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹7 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮೆಣಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>₹3.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಎ ತರಗತಿಗೆ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆ್ಯಪ್ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಈಗಿನವರೆಗೂ ಸಾಪ್ಟವೇರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳವೂ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಐನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಭಾರತೀ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ನೆಮ್ಮಾರ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಯಡದಾಳು ಪ್ರದೀಪ್, ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕ ಹೆಗ್ತೂರು, ರವಿಶಂಕರ್, ರಾಮಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಆಶಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಮರೀಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>