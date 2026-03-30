ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿ: ಆಕ್ಷೇಪ

ಶೃಂಗೇರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಳ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏ. 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಏ. 8ರಂದು 'ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>