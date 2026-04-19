ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಓದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಸಮ ಸಮಾಜ ಕನಸು ಕಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಮಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜಾತಿ ಮುಕ್ತ ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯಸಮತವಾದ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಮ ಸಮಾಜ ನೀಡಲು ಹೊರಟ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿಶಾಲ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಓದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತಾಂಜಲಿ ಮುದ್ರ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದರು. ಅದರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬಾಲಾಜಿ, ಮಾನಸ, ಆರತಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>