ರಂಗ ಕಲೆ ಪಠ್ಯವಾಗಲಿ: ದಿವ್ಯ ನಾದನ್‌

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ರಂಗ ಕಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದ, ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ದಿವ್ಯ ನಾದನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾ ತಂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ'ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ರಂಗ ಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸೂರಿನ ಟಿವಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನುಷಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರಾರಿ ಯೋಗ, ಪರೈ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಲದಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ರಂಗ ಕಲೆ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಂಗ ಕಲೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದ ದಿವ್ಯ ನಾದನ್ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನುಷಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಂಗ ಕಲೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>