ಮನೋಬಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ

<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವೆನ್ನುವುದು ಬದುಕಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದ ಘಟ್ಟ. ಅಷ್ಟೇನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೇ, ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸುಂದರ ಮಜಲು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು, ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ವಿಪರೀತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಒಳಗೊಳಗೇ ನೋವುಣ್ಣುವ ಸ್ಥಿತಿ.</p>.<p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದೇ, ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಕಾರಣ. ಸೋತರೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವು ಈ ಭಯದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಗಳು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ‘ಮರ್ಯಾದೆ’ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ್ದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ. ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಓದು-ಬರಹ, ಆಟಗಳಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ! ಏನು ಓದಿದರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೀತು? ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬಂದೀತು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? – ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದೆಯೆನ್ನಿ. ಈಗ ಬೆರಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ರಪಂಚಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ಅತಿಯಾದ ಸವಲತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲು, ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ, ನಿರಾಶೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ಮನೋಬಲವೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ, ಲೇಖಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ‘ಹಾಕಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ’ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಬರೆದ ‘ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್’ ಪುಸ್ತಕವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟೂ ಪೋಷಕರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೆಲಸ, ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಪೋಷಕರಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಆಗಾಗ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಭಾಷಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಲುಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಬೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಆಟವಾಡಲು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಬೇಡ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ನಾವು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದೇಕೆ? ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ದುರ್ಬಲತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಲದ ಸಂಕೇತ! ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ 'ಹುಚ್ಚು' ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಓದುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ– ಈ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳು. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>