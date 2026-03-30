‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಸಿ, ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿ’

<p>l ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಮನೆಗೊಯ್ದು ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕಲೆ, ಆಟ...) ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳ ಓದಿನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಒಲವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ...</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ನೆಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು) ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ) ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಸಂವಹವ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ವಿಧ್ಯುನ್ಮಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೂ ಆವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ (ಯುದ್ಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ನಿರುದ್ಯೋಗ...) ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?</p>.<p>ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ನಡೆದಿದೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಡಿತವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯುದ್ಧ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು.</p>.<p>l ಮಹಿಳೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಕುರಿತು...</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ. ಆತ್ಮಕತೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ವಿಜಯಾ, ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತ) ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>l ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಹ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ...</p>.<p>ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾವು ಲೇಖಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಹನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬರಹದಲ್ಲಿಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಾರಿಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-24-877143063</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>