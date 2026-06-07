ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಉಸಿರವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರೆಸುವೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸುಧಾ

<p>‘ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಓದುವಿಕೆ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ವಿಡಿಯೊ ಹೀಗೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಗುರುವಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ. ಬದುಕಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದೇ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಶಾಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನನ್ನ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರೆಸುವೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರವರೆಗೂ’.</p><p>ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸುಧಾ.ಜಿ ಅವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುವ ಕಾಯಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಆಚೆಗಿನ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಗುಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉಮೇದು ಅವರದ್ದು.</p><p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗುಂಪು, ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದರೆ ಸಾಲದು, ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ‘ಬದುಕು ಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರು– ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಂದರು. 365 ಸಾಧಕರಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು, ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p><p>‘ಅಭಯ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ’ಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ‘ಅಪೂರ್ವ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬರೆದ ಲೇಖನ, ಕಥೆ, ಪದಬಂಧ, ಕವನಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ತಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ‘ಅನುಪಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ’ ರಚಿಸಿದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.</p><p>ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲೆಂದೇ 2010ರಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಣತಿ ವೇದಿಕೆ’ ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಆಟದ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರಿ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಬಳಗದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು.</p><p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ 2015ರಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ, ‘ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ’ಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಭಾಷಾ ಆಟ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕು ಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಧಾ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಮನೋವಿಕಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ 5 ಅಥವಾ 6 ಸಾಲುಗಳ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 3,525ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅವರು ‘ಪದಧ್ವನಿ’ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ, ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸುಧಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗವು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಅವರು 1966ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಡೇಪಾಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಮುಂದೇನು ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೇ ಖುಷಿ’ ಎಂದು ಮುಗಳ್ನಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>