ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ

<p>ಸೂಲಿಬೆಲೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳು ಸುಳಿಯದ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಗಳಂತಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ, ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಾ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಪ ಮಾನವನನ್ನು ಪುನಃ ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಗುಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಗೆಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಆರ್.ಕಲ್ಪನಾ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಐಎಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಸ್ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಅನುಧಾನದಲ್ಲಿ 30 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಪುಲ್ಲಯ್ಯ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಆನಂದ್, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಸಂಗೀತ, ಬಾಲನಾಯಕ್, ಜಯರಾಮ್, ಚೆನ್ನಾಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮುನೆಗೌಡ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-15-1105839919</p>