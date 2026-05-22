ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು: ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.</p><p>ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು (ಐಎಂಡಿ) ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ, 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮೇ 22ರಿಂದ ಮೇ 26ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 6ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜ್ಯವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</strong></p><ul><li><p>ದೆಹಲಿ– ಮೇ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ– ಮೇ 20ರಿಂದ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಬಿಹಾರ– ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ– ಮೇ 17ರಿಂದ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಹರಿಯಾಣ– ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಪಂಜಾಬ್– ಮೇ 25ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ತೆಲಂಗಾಣ– ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ– ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಛತ್ತೀಸಗಢ– ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಿಂದ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ– ಮೇ 11ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಪಟ್ನಾ– 5ನೇ ತರಗತಿಗಳವರೆಗೆ ಮೇ 26ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಲಖನೌ– ಮೇ 22ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ</p></li></ul>