ಸುರಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಿಹಾಳ, ಶರಣಬಸವ ಗೋನಾಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನದುರ್ಗ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ನೀಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೈರಾದ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಭೀಮರಾಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಲಬುರಗಿ, ಎನ್ಜಿಒ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಗೋನಾಲ, ಸಿಆರ್ಪಿ ಸುರೇಶ ಮಠ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುರಾಜ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ಪಡೆದ ಮತಗಳು. ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಿಹಾಳ-179, ಶರಣಬಸವ ಗೋನಾಲ-168, ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್-136, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತನಿಕೇದಾರ್-129 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನದುರ್ಗ-122, ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್-199, ನೀಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ-131.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>