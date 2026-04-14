‘ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಫುಲೆ’

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: 'ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.ಎನ್.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಲಗೈ ಮಹಾಸಭಾವು ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶಾಲೆ ತೆರೆದರು. ಅದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸುಧಾರಕರಾದರು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ನಿಂದನೆಗೂ ಜಗ್ಗದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಫುಲೆ ದಂಪತಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿ, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ದಸಂಸ ಸಂಚಾಲಕ ಕುಕ್ಕುರು ರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಎಸ್.ಸಿ.ಗಣೇಶಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಸಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೂಗೂರು ಎಂ.ಆರ್. ಸುಂದರ್, ಬಂಗಾರಿ ಮಹದೇವ, ಡಿ.ಎಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಲಗೂಡು ಮಂಜು, ಮನ್ನೆಹುಂಡಿ ನಾಗರಾಜು, ಯಡದೊರೆ ನಿರಂಜನ್, ದೊಡ್ದೆಬಾಗಿಲು ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>