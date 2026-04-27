ಕೇತುಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇತುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 92.5ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕಿದೆ.</p>.<p>40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 19 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 8 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ, 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ (596), ಜಾಹ್ನವಿ (572) ಮತ್ತು ಅಮೃತ (555) ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಜಾನವಿ,ಅಪೂರ್ವ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿ, ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>