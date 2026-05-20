ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತಿ. ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಬೆನ್ ವೆಂಗಿನಿಕಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ರೆನಿ ವರ್ಗೀಸ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಡೇವಿಡ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಿನು ರೆಜಿ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗೋವಿಂದ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಸಮಿಟ್–2026 ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಬೆನ್ ವೆಂಗಿನಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>