ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂವರ್ಧನ ಶಿಬಿರ’ ಏ.5ರಿಂದ

ತಡಸ: ಸಮೀಪದ ಕಮಲಾನಗರದ ಪಂಚವಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂವರ್ಧನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ, ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತೇಜಸಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ 'ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂವರ್ಧನ ಶಿಬಿರ'ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹ 3,700 ಶುಲ್ಕ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೋಧನೆ, ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ, ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತ, ತಬಲಾ, ಕೊಳಲು ವಾದನ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಭಾಷಣ ಕಲೆ, ಚೆಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ದೇಸಿ ಆಟಗಳ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಶಿಬಿರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗಲಿಂಗ ಮುರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 9448728330 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>