ತಾಳಗುಂದ: ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ

ಶಿರಾ: ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವ್ಯದಿಶದ ಯುವ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಗತಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 75 ಮಂದಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚರ್ಮರೋಗ, ಕೆಮ್ಮು- ದಮ್ಮು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನವ್ಯದಿಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಜನಾರ್ಧನ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯೋಜಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮಲಗೊಂದಿ, ಪ್ರಗತಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಪೃಥ್ವಿ, ರಾಹುಲ್, ವಿರೇಂದ್ರ, ಬಿಂದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂಜಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>