ತಳಕಲ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಹಾರ ಮೇಳ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್, ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಯಿ, ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ, ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ರೆವೆ ಉಂಡೆ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಟಿ-ಕಾಫಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಲ್ತಾಪ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಸಮೂಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿರ್ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅನುಭವ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ-ಮಾರುವಿಕೆ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>