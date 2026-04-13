‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ 3.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದ್ಯ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕುಸಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶದ ಕುಸಿತವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ.ದಮ್ಮೂರಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಐದು ದಿನಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಪಿಎಸ್, ಪಿಎಂ.ಶ್ರೀ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಯಲಯ, ಕೆಜಿಬಿವಿ, ಕೆಕೆಜಿಬಿವಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಸಿದ್ದರಾಗೋಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಢಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸತತ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಡೇದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೆಲದ ಭಾಷೆ, ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಲ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಎಲ್.ಜಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ರಶೀದ ಮೇತ್ರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು</p>.<p>200 ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡಯಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಉಮಾದೇವಿ ಸೊನ್ನದ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಮಲ್ಹಾರಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>