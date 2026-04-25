ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಕಾರ ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯುಗದವನಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೆನಪು ಉಳಿಯುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಆಲಾಳಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ' ವಿಶ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಅವರ 462 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 37 ನಾಟಕಗಳು, 154 ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 2 ದೀರ್ಘ ನಿರೂಪಣಾ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀಪಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಿ.ಬಿ.ಮುಗಡ್ಲಿಮಠ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಲ್ಫಿಯಾ ಅತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೌಧರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಅಪ್ಸಾನಾ ಕಡಕೋಳ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>