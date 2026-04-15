‘ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏ.11 ರಿಂದ ಏ.19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸದೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಎಂ.ಎಂ.ಅತ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಏ.11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾವೂ ನಡೆಸದೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಎದುರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆಯ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮೋಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚುನಾವಣೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಐ.ಗಣಿಯಾರ, ಟಿ.ಎಸ್.ಲಮಾಣಿ, ಅಶೋಕ ಸುಣದಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ ಹಂಚಾಟೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಗೋಗಿ, ಎಸ್.ಎನ್.ಕಾಂಬಳೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ತೀರ್ಥ, ಎ.ಜಿ.ದೇಸಾಯಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಭಂಟನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>