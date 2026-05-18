ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಗುಣ: ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್

ತರೀಕೆರೆ: ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಶ್ರೀ ಕಲಾ ಕುಟೀರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ರೀ ಕಲಾ ಕುಟೀರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ-16 ಸಮಾರೋಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಟಕದ ವಸ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲು ಹೇಳುವುದು ಈ ಶಿಬಿರದ ವಿಶೇಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಥ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳಸುವ ಜವಾ ಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಮತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, 'ಸತತ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ರೀ ಕಲಾ ಕುಟೀರ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶಾರದ ಸಭಾ ಭವನದ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಟಿ.ಎಸ್., ಟಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಟಿ.ಪಿ. ತೇಜಸ್ವಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ದಳವಾಯಿ, ಮೇಘನಾ ಟಿ.ಎಚ್., ವಿಷ್ಣು ಆರ್.ಗಂಡಿಕೋಟೆ, ಶಕುಂತಲಾ ದಾನಪ್ಪ, ಮೀನಾ ಚಿತ್ರಸೇನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದನ ಎಂ.ಆರ್. ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾಪ್ರಿಯ, ಎಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಣಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>