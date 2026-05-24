‘ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ’

ತರೀಕೆರೆ: ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೇವಲ ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮನೆಮನೆಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದಲೇ 'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಡೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಲೇಖನಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಳುವಳಿ. ಅವು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ–ತುರಾಯಿ ಬದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜನಹಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಾಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೀಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಓದುವ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆದು, ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಕ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಪುಸ್ತಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರ ವಲಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟಕರಾದ ದಾದಾಪೀರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದಳವಾಯಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನಂತ ನಾಡಿಗ್, ಮಮತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹನಾ, ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ, ಗಮಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸುನೀತ, ಟಿ.ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>