‘ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನಾವರಣವೇ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ದೇಶ’

ತರೀಕೆರೆ: ಮಕ್ಕಳು ರಜಾ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಬೇಸಿಗೆ–ಬೆಸುಗೆ' ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾ.ಪಂ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಬೇಸಿಗೆ–ಬೆಸುಗೆ' ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಕೇವಲ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಲಿಸುವುದಲ್ಲ; ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ತರಬೇತಿ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಂಯೋಜಕ ನಥಾನಿಯಲ್ ಅಮನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಮೌನಭಾಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾನನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಿತರಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಬೆಳಕು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-126-833082824