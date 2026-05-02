ಕೆಎಂಎಫ್‌: ಶಿಷ್ಯವೇತನ ವಿತರಣೆ

ತೇರದಾಳ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆಯಾದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬದುಕಿನ ನೆಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ನಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಂಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಥಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಬೆಂಡೆ, ಪರಮೇಶ ಜಾಧವ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಆದಬಸವ್ವಗೋಳ, ಜಬೀನಾ ಲಾಡಖಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>