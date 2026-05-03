ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ: 12 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 20 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಲ್ವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 602 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 575 ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಾ.ಬಿ.ವಿ, ಲೀಲಾವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ.ಎಸ್, ವನಿತಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಚ್.ಎನ್, ಮಹೇಶ್ ಜಿ.ಟಿ., ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂ.ಬಿ., ಬಸವರಾಜು ಡಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮು ಟಿ.ಕೆ., ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿ.ಎಂ., ಶಿವಾನಂದ ಬಿ.ಆಲೂರು, ಶಿವಾನಂದ ಕೆ.ಪಿ.ಬಜಗೂರು ವಿಜೇತರಾದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್.ಜಿ., ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>