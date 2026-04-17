ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ: ಕಣದಲ್ಲಿ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ತಿಪಟೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದ ಕಾರಣ 20 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 6 ಮಂದಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>602 ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದು, 50 ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್.ಜಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಡಿ., ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿ.ಎಂ., ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಕೆ., ಕಾಂತರಾಜು ಎಚ್.ಪಿ., ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್., ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಡಿ., ಮಹೇಶ್ ಜಿ.ಟಿ., ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಚ್.ಎನ್., ನಾಗರಾಜು ಸಿ.ಎಸ್., ಓಂಕಾರ್ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಸಿ., ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂ.ಬಿ., ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮು ಟಿ.ಕೆ., ಶಂಕರಪ್ಪ ವಿ., ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿ.ಆರ್., ಶಿವಾನಂದ ಬಿ.ಆಲೂರು, ಶಿವಾನಂದ ಕೆ.ಪಿ.ಬಜಗೂರು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಚ್.ಎಂ, ಸುರೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ., ವಿಜಯಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ವಿ. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಂತೋನಿಮೇರಿ, ಪರ್ಹಾನಾಜ್, ಲೀಲಾವತಿ ಎಂ.ವಿ., ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್., ಶ್ರೀಮಾ ಬಿ.ವಿ., ವನಿತಾ ಬಿ.ಆರ್. ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೂವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-17-1289528677