‘ಹಲುಸಾಲೆ ಶಾಸನ ಹಳೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ’

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಹಲುಸಾಲೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಜೋಡಿ ಶಾಸನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಎಪಿ ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ 13ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಂಖ್ಯೆ 227, 228, ಪುಟ 615, 616 ಮತ್ತು 617ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧಕ ಜಿ.ಆರ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಲುಸಾಲೆ ಶಾಸನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಲಾ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹಲುಸಾಲೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಪಿ ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ: 'ನಾನು 11 ಹೊಸ ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲುಸಾಲೆ ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.