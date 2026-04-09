ಉಡುಪಿ: ಮಣಿಪಾಲದ ಟಿ.ಎಂ.ಪೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ 11ರಂದು ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಕುಲಪತಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂ.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈ. ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 42ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ 348 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 11ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಂಬಿಎ– ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ 56 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 7ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಂಬಿಎ– ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 6ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಂಬಿಎ– ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಂಬಿಎ– ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>