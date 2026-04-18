<p>ತುಮಕೂರು: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಷ್ಟಿ ಪರಾಶರ 500ಕ್ಕೆ 498 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್.ಎಸ್.ಸುಹಾಸ್ 492 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಲೇಖನ ಆರಾಧ್ಯ, ನೀಲಾ ಎಂ.ಚಿತ್ತರಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ, ಕನ್ನಿಕಾ ಕೀರ್ತಿ, ಮೊಮಹ್ಮದ್ ರೆಹಾನ್ ಸಿದ್ದಿಖಿ, ನೀಲಾ ಎಂ.ಚಿತ್ತರಗಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆನಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್.ರೇಣುಕಪ್ಪ, ‘ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ರುದ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ‘ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ರುದ್ರೇಶ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುಬರ್ಣ ಚಟರ್ಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-17-837804014</p>