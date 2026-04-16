ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವ ಬೆಳೆಸಲು ಸಲಹೆ

ತುಮಕೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮಗೌರವ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೃಪಾಮಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಯೌವನ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಹಿರಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ವಿವೇಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯವಿಲ್ಲದ, ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಧೀರಾನಂದ, 'ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಗೌರವಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಭಾವನೆಗಳ ವಿಕಾಸವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಶೀಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೋಲನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಕೃಪಾಮಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಂಗನಾಥ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>