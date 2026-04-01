ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪರಿಹಾರ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೊದಯ ಮಂಡಲದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ 'ವರ್ಷದ ಸರ್ವೋದಯ ಮಹಿಳೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಚಿ. ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಜಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ರೋಗಮುಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟ ಕಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವೇಷ, ಅಸಹನೆ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿನಾಯಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿಟ್ಟೂರು ರೂಪಶ್ರೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ಜಯದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ರಂಗೋಲಿ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ, ಸ್ವರ್ಣಗೌರಮ್ಮ, ನಿರ್ಮಲ, ನೀಡಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶಶಿರೇಖಾ, ನಿರ್ಮಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಶಿವಗಂಗಪ್ಪ ಮರುಳಪ್ಪ, ಕುಮಾರಯ್ಯ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ, ಮುಕ್ತಾ ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>