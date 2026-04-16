ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ

ತಿಪಟೂರು: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಘಟಕದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಪತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಚ್ಎಎಲ್ನಲ್ಲಿ 26,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ನವೀನತೆಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೆ. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐಸಿಟಿಇ ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಸಿ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐಸಿಟಿಇ ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ, ನವೀನತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐಸಿಟಿಇ ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಯೋಜಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಎಂ.ಆರ್. ಸಂಗಮೇಶ್, ಸುಧಾಕರ್ ಎಚ್.ಜಿ., ಟಿ.ಯು.ಜಗದೀಶಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಉಮೇಶ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಟರಾಜು, ದೀಪಕ್ ಜಿ.ಪಿ., ಟಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪ್ತಿ ಅಮಿತ್, ಐಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಯೋಜಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ. ಹಾದಿಮನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ., ಡಾ. ಸುಂದರೇಶ್ ಎಂ.ಪಿ., ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ.ಬಿ., ಸುನಿಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>