ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ತುಮಕೂರು: ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಯುವ ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ವೆಲ್ ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಯುವ ಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆಧುನಿಕ ಕ್ಷೌರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭ' ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮದು. ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಪೂರಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಲೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್, 'ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಕೌಶಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಮದೇವ್ ನಾಗರಾಜ್, ಕಡೂರು ರವಿಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಎ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಎನ್.ರಮೇಶ್, ಎ.ಆರ್.ಉಮೇಶ್, ದೇವರಾಜು, ಧನಂಜಯ, ಟಿ.ಸಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಒ.ಕೆ.ರಾಜು, ಮುಕುಂದರಾಜು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>