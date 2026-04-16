ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 9 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮಂಗಳವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. 26 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು: ಪಿ.ಎನ್.ದಿನೇಶ್ (ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿ), ಕೆ.ವಿ.ಹರೀಶ್ (ಹರಳೂರು), ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಮದ್ ಫೈರೋಜ್ (ಕೋರ), ಕೆ.ಎಚ್.ಜಗದೀಶ್ (ಬಳ್ಳಗೆರೆ), ಕೆ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್ (ಭೈಚಾಪುರ), ಟಿ.ಎಚ್.ಲೋಕೇಶ್ (ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ), ಎಚ್.ಆರ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ (ಹೆಗ್ಗೆರೆ), ಕೆ.ನಾಗರಾಜು (ಬಿಸಿಲಹಳ್ಳಿ), ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜು (ಗೋವಿಂದರಾಜಪುರ), ಡಿ.ಪದ್ಮರಾಜು (ಮಹಿಮನಪಾಳ್ಯ), ಆರ್.ಪರಮೇಶ (ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ), ಸತೀಶ (ಯಲ್ಲಾಪುರ), ಕೆ.ಆರ್.ಸಿದ್ಧರಾಜು (ಗೇರಹಳ್ಳಿ), ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಕುಚ್ಚಂಗಿಪಾಳ್ಯ), ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ), ಪಿ.ಜಿ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ (ಉತ್ತರ ಬಡಾಣೆ, ತುಮಕೂರು).</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಡಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (ಯಲ್ಲಾಪುರ), ಆರ್.ಕೋಮಲ (ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ), ಎಚ್.ಎನ್.ಮಂಗಳಗೌರಮ್ಮ (ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ), ಕೆ.ಎ.ಮಂಜುಳ (ಹನುಮಂತನಗರ), ಬಿ.ಮಹಬೂಬ್ (ಗೇರಹಳ್ಳಿ), ಎಸ್.ವಿ.ನಂದಿನಿ (ಕೈದಾಳ), ಆರ್.ಸವಿತ (ಚಿಕ್ಕಹೊಸೂರು), ಡಿ.ಸಂಗೀತ (ಗೂಳರಿವೆ), ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>