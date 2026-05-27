ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪದಗ್ರಹಣ ನಾಳೆ

'ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಮೇ 28ರಂದು ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಜಿ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೆ.ಜೆ.ರಘುಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'2025– 2031ರ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸಂಘದ ಜತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ರಘುಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಮೇಶ್, ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಕೋಮಲಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಮೋಹನಕುಮಾರ್, ಸಂಗೀತ, ಎಂ.ಟಿ.ಭವ್ಯಾ, ಮಹೇಶ್, ಈಶ್ವರಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಉಮೇಶ್, ಸವಿತಾ, ಮಂಗಳಗೌರಮ್ಮ, ನಂದಿನಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಹರೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>