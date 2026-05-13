ನೊಳಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ತುಮಕೂರು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 14ರಂದು ನೊಳಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೀಠದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ಇಂದೂಧರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿ.ವಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 12 ಮಠದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿ.ವಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಚ್. ರವಿಗೌಡ, ಎಂ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಳಗಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿ, ಈರನಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-43-608426657</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>