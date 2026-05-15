ನೊಳಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ತುಮಕೂರು: ನೊಳಂಬ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ನೊಳಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ'ವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೊಳಂಬ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು, ಮುಖಂಡರು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ನೊಳಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪದ' ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ, ಮಂಥನ ನಡೆಯಿತು.

ಪೀಠದ ಪ್ರೇರಣಾ ಲಾಂಛನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, 'ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಕವಲುಗಳಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗೂಡಿ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೊಳಂಬರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರಿ ಕಥೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವ ಬದಲು, ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಿ.ವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವುದು ಪೀಠದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿ.ವಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಡಿ.ಎನ್.ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಕಾಳಜಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಪೀಠ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್, 'ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, '2022ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಣ ಬದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ, 'ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ವೈ.ಎಸ್.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನೊಳಂಬ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ವಿ.ವಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಬೇಲೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಲಿಂಗೇಶ್, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಟಿ.ನೀಲಕಂಠ, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-17-807905047