ವಚನಗಳೇ ದಾರಿದೀಪ

ತುಮಕೂರು: ಶರಣರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ವಚನಗಳೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರಿಗಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಶರಣರು ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, 'ಶರಣರು ವಚನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು. ಹತ್ತಾರು ವಚನ ರಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಂ.ಸಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಈಶ್ವರಯ್ಯ, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ, ಸುನಂದಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>