1994ರಲ್ಲೇ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ತುಮಕೂರು: ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನವನ್ನು ಸತ್ಯಮಂಗಲದ ಬಳಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಜೆ.ಸುಧಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎನ್.ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಮಕೂರು ವಿ.ವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ 1994ರಲ್ಲೇ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧನೆ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಪುಟ 15ರಲ್ಲಿ) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ವಿ.ವಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದವರು ತಾವು ಶೋಧಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ತಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸವೆದಿದ್ದರೂ ಎರಡನೇ ತುಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 'ಬಂಡಿಯ ಬೈರಯಗೌಡನ ಮಗ ಬೈಚೆಯನು ಬೈರವ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಹೋ ಹಲ್ಲಿ ಕಾದಿ ಸತ್ತ' ಎಂಬ ಬರಹವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.