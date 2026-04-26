‘ಸಮಾನತೆಗೆ ಕಸುವು ತುಂಬಿದ ಧೀಮಂತ’

ತುಮರಿ: 'ಸಮಾನತೆ, ಹಕ್ಕು, ಕರ್ತವ್ಯ, ಪ್ರಗತಿಯ ಕನಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಿಂಚ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೂರು, ಬಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ವಿದ್ಯೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಶೀಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೈತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು' ಎಂದು ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಿ.ಟಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ದಿನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಳುಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ.ಟಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್. ಸಿಆರ್ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದನ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಾಂತರಾಜ, ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಜು, ಕಲಸೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರವಿ ಅಳೂರು, ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಬ್ಬಿಗೆ, ದೇವರಾಜ ಕಪ್ಪದೂರು, ವಿಜಯ ಆಡಗಳಲೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>