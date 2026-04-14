ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಚೌಳಿಕೇರಿಯ ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಯಾಜಿ ಎಚ್. ನಿರಂಜನ ಭಟ್ ಅವರು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹತೋಭಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಹತ್ತದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಊರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ರಂಗೋಲಿ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಕಲಾಕೃತಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ಬೀದಿನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕಥೆಗಳ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಚಾಲಕಿ ಸವಿತಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸವಿತಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>