‘ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವ ಕೌಶಲವಿರಲಿ’

ಉಡುಪಿ: ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ (ಮಾಹೆ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಿ.ಎ.ಪೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ (ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ) 40ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ನೈಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಮಾಹೆಯು ಸಮರ್ಥ ಯುವನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈ. ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಾ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ, ಭದ್ರ ತಳಹದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಸ್ತು, ನಿಷ್ಠೆ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಹೆಯ ಸಹ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ. ಶರತ್ ರಾವ್ (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ), ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ (ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್), ಡಾ.ನಾರಾಯಣ ಸಭಾಹಿತ್ (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ), ಮಧು ವೀರರಾಘವನ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್) ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ.ಗಿರಿಧರ್ ಕಿಣಿ, ಟ್ಯಾಪ್ಮಿಯ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಟಿ.ಎ.ಪೈ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಟಿ.ಎ.ಪೈ ಯುವ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಥಂ ಶರ್ಮಾ, ರಿಯಾ, ಮಾಳವಿಕಾ ರಾಜೇಶ್, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ 'ಟೈಟಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2026' ಅನ್ನು ಗುರ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ. ಎ.ಪೈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮಾಹೆ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಮಧುವೀರ ರಾಘವನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>